"Аэрофлот" не подтвердил сообщения о разборе на запчасти самолета Sukhoi Superjet

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" не подтвердил информацию о разборе на запчасти самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Аэрофлоте" отметили, что самолет SSJ-100 RA-89027, который изображен на фотографии, находится на тяжелой форме технического обслуживания. По данным компании, такая процедура проводится раз в восемь лет.

"(4C-check) занимает, как правило, длительный период времени и подразумевает существенную разборку воздушного судна для детальной инспекции конструкции и компонентов", – пояснили в "Аэрофлоте".

В компании подчеркнули, что самолет временно выкатили на перрон для выполнения в ангаре внеплановых работ по устранению дефекта на другом самолете.

Ранее комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей РФ выступил с инициативой ограничить законодательно количество эксплуатируемых в стране зарубежных самолетов. Как отметил председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков, точные цифры по доле иностранных самолетов для эксплуатации не приводятся.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

