В РФ могут ограничить число эксплуатируемых иностранных самолетов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей РФ выступил с инициативой ограничить законодательно количество эксплуатируемых в стране зарубежных самолетов, сообщает газета "Известия".

"Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей, рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок", – следует из протокола с совместного заседания экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей РФ.

Как отметил председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков, точные цифры по доле иностранных самолетов для эксплуатации не приводятся.

В свою очередь, глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что протокол заседания с предложениями направят вице-премьеру РФ Юрию Борисову.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Камчатка", созданная менее года назад для осуществления перевозок на внутрироссийских воздушных маршрутах, объявила о прекращении работы в связи с отсутствием самолетов.

В компании пояснили, что контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B был расторгнут по инициативе американской стороны.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.