В РФ могут ограничить число эксплуатируемых иностранных самолетов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Комитет по безопасности полетов Союза авиапроизводителей РФ выступил с инициативой ограничить законодательно количество эксплуатируемых в стране зарубежных самолетов, сообщает газета "Известия".
"Во избежание рисков, связанных с деструктивными действиями иностранных изготовителей и их властей, рассмотреть возможность введения на законодательном уровне ограничения относительной доли воздушных судов иностранного производства, эксплуатирующихся в гражданской авиации России для выполнения внутренних воздушных перевозок", – следует из протокола с совместного заседания экспертного совета по авиапрому при комитете Госдумы по промышленности и комитета по авиапрому Союза машиностроителей РФ.
Как отметил председатель комитета по безопасности полетов Союза авиапроизводителей Геннадий Щербаков, точные цифры по доле иностранных самолетов для эксплуатации не приводятся.
В свою очередь, глава комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев сообщил, что протокол заседания с предложениями направят вице-премьеру РФ Юрию Борисову.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Камчатка", созданная менее года назад для осуществления перевозок на внутрироссийских воздушных маршрутах, объявила о прекращении работы в связи с отсутствием самолетов.
В компании пояснили, что контракт на поставку трех самолетов Cessna Grand Caravan EX 208B был расторгнут по инициативе американской стороны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: