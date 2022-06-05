Мосбиржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам рынков

Фото: Москва 24/Никта Симонов
Мосбиржа имеет все соответствующие инструменты для того, чтобы обеспечить исправность торгов и, несмотря на сегодняшнюю обострившуюся ситуацию, продолжит давать клиентам доступ ко всем сегментам своей площадки, говорится на сайте биржи.
"В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки", – отмечается в заявлении.
В российском биржевом холдинге уточнили, что по ценным бумагам, действия с которыми остановили международные расчетно-клиринговые компании, сохраняются фукционирующие с 24 марта ограничения на осуществление операций в режиме основных торгов.
Кроме того, инвесторов предупредили о том, что приостановление операций с ценными бумагами данными организациями ограничивает права клиентов в части получения по ним доходов.
Торги же на валютном рынке Мосбиржи проводятся без изменений по всем инструментам. По-прежнему осуществляются торги на денежном, срочном, товарном рынках, рынке драгметаллов и стандартизированных ПФИ.
Ранее Европейский союз озвучил шестой пакет ограничений против РФ. Санкции начали действовать 4 июня. В частности, ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария России, который используется в операциях по государственному долгу.
Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: