Мосбиржа продолжит предоставлять клиентам доступ ко всем сегментам рынков

Фото: Москва 24/Никта Симонов

Мосбиржа имеет все соответствующие инструменты для того, чтобы обеспечить исправность торгов и, несмотря на сегодняшнюю обострившуюся ситуацию, продолжит давать клиентам доступ ко всем сегментам своей площадки, говорится на сайте биржи.

"В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки", – отмечается в заявлении.

В российском биржевом холдинге уточнили, что по ценным бумагам, действия с которыми остановили международные расчетно-клиринговые компании, сохраняются фукционирующие с ­­­24 марта ограничения на осуществление операций в режиме основных торгов.

Кроме того, инвесторов предупредили о том, что приостановление операций с ценными бумагами данными организациями ограничивает права клиентов в части получения по ним доходов.

Торги же на валютном рынке Мосбиржи проводятся без изменений по всем инструментам. По-прежнему осуществляются торги на денежном, срочном, товарном рынках, рынке драгметаллов и стандартизированных ПФИ.

Ранее Европейский союз озвучил шестой пакет ограничений против РФ. Санкции начали действовать 4 июня. В частности, ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария России, который используется в операциях по государственному долгу.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.