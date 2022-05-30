Мосбиржа не вводит допограничения на торговлю иностранными ценными бумагами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московская биржа не вводит дополнительные ограничения на операции с иностранными ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Уточняется, что введенное 24 марта ограничение на сделки в режиме основных торгов по ценным бумагам, заблокированным международными депозитариями, остается в силе. При этом инвесторам по-прежнему доступны операции по таким бумагам в режимах переговорных сделок, репо и репо с ЦК. В то же время держателей бумаг предупреждают, что приостановка депозитариями операций по ним может привести к ограничению прав держателей на получение доходов с бумаг.
"Торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории Российской Федерации, продолжат проводиться без ограничений", – говорится в сообщении.
Ранее, в понедельник, Центробанк ограничил торговлю на бирже иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением бумаг компаний, для которых российский рынок является основным. Это решение, как объяснил регулятор, направлено на защиту прав и интересов инвесторов, минимизацию их рисков.
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