Мосбиржа не вводит допограничения на торговлю иностранными ценными бумагами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа не вводит дополнительные ограничения на операции с иностранными ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Уточняется, что введенное 24 марта ограничение на сделки в режиме основных торгов по ценным бумагам, заблокированным международными депозитариями, остается в силе. При этом инвесторам по-прежнему доступны операции по таким бумагам в режимах переговорных сделок, репо и репо с ЦК. В то же время держателей бумаг предупреждают, что приостановка депозитариями операций по ним может привести к ограничению прав держателей на получение доходов с бумаг.

"Торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории Российской Федерации, продолжат проводиться без ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее, в понедельник, Центробанк ограничил торговлю на бирже иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением бумаг компаний, для которых российский рынок является основным. Это решение, как объяснил регулятор, направлено на защиту прав и интересов инвесторов, минимизацию их рисков.

