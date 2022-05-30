ЦБ ограничил торговлю некоторыми иностранными ценными бумагами

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Центробанк ограничил торговлю на бирже иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями... <...> Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков", – говорится в сообщении.

Исключение составят бумаги иностранных компаний, для которых российский рынок является основным. При этом отмечается, что владельцы таких активов смогут их сохранить, а само ограничение является временным. Воспользоваться доходом с бумаг собственники смогут после отмены данного решения.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что запрет на вывоз капитала из России для иностранных инвесторов, представляющих недружественные страны, сохранится до снятия санкций. Он объяснил, что данный шаг со стороны РФ стал ответом на действия против российского капитала, в том числе Центробанка и золотовалютных резервов страны.

