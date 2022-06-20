Песков назвал рукотворной кризисную ситуацию с поставками газа в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к поставкам газа в Европу, однако ей не передают находящиеся на ремонте турбины. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что РФ остается надежным поставщиком топлива, однако на ее действия значительно влияют санкции Европейского союза.

"Вы знаете, что перекачивающие мощности, а именно турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать. То есть это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза", – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Россия располагает необходимыми для поставок запасами газа, однако европейские страны обязаны отремонтировать и вернуть в РФ турбины.

Ранее сообщалось, что страны Европы начали использовать зимние запасы газа на фоне снижения поставок из России. В частности, топливо недополучают Германия, Франция, Австрия и Италия.