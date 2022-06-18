"Газпром" объявил о приостановке "Турецкого потока"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Транспортировка газа по газопроводу "Турецкий поток" будет временно приостановлена с 21 по 28 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Приостановка связана с проведением плановых профилактических работ.

Отмечается, что данная мера согласована с заинтересованными сторонами заблаговременно.

Ранее "Газпром" заявил об остановке эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая". Такое решение "Газпром" принял из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Отмечается, что суточная производительность станции составит до 67 миллионов кубометров в сутки с 01:30 16 июня.

