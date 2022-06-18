В МО РФ заявили об организации в Николаеве постановки с разрушенными домами

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Украинские спецслужбы организовали постановку о якобы разрушенных Вооруженными силами России частных домов в Николаеве. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в съемках задействованы свыше 40 актеров, которым выплатили вознаграждение в размере 25 долларов.

Мизинцев подчеркнул, что в жилых домах на улице Космонавтов населенного пункта националисты оборудовали огневые позиции, а на крыше одного из них разместили зенитную установку. При этом в Минобороны отметили, что граждан насильно удерживают в этих домах.

"В Пархомовке Харьковской области в здании дома культуры размещены военнослужащие ВСУ и иностранные наемники, а на прилегающей территории – бронетехника, артиллерийские орудия и РСЗО", – сказал Мизинцев.

Ранее Мизинцев сообщил, что Россия за сутки эвакуировала 29 733 человек из опасных районов Украины и Донбасса. По его словам, без участия Киева удалось эвакуировать в том числе 3 502 детей. В общей сложности с начала спецоперации были эвакуированы свыше 1,936 миллиона человек, из которых свыше 307 000 – дети.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

