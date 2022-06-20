ВСУ развернули под Харьковом артбатарею для обстрелов города

ВСУ развернули артиллерийскую батарею под Харьковом для провокационных обстрелов жилых кварталов, чтобы обвинить российские подразделения в ударах по мирным жителям. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что киевские власти намерены привлечь украинских и зарубежных представителей СМИ для подготовки фейковых материалов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.