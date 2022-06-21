Песков назвал фейком публикации СМИ о готовящейся в РФ массовой мобилизации

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал фейками опубликованные в британских средствах массовой информации данные о якобы готовящейся массовой мобилизации в России. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Да. Это чистые фейки", – заявил Песков.

Ранее представитель Кремля уже заявлял, что публикации западных СМИ о возможном объявлении дополнительного призыва в Вооруженные силы России на Петербургском международном экономическом форуме являются лживыми вбросами. Песков подчеркнул, что во время своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию.

Слухи о возможной мобилизации в России появлялись в мае. Зарубежные СМИ ожидали, что в День Победы Путин объявит в стране военное положение и мобилизацию. Тогда Песков назвал подобные домыслы чушью. Во время своего выступления 9 мая президент о призыве в войска не объявил.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

