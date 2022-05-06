Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В министерстве культуры РФ назвали фейком сообщения о якобы приказе ведомства о предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации", сообщает РИА Новости.

"Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в телеграм-каналах распространили документ, якобы разосланный министерством, о том, что культурные учреждения должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки.

Кроме того, в ряде СМИ появились сообщения, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию и войну с Украиной 9 мая. Комментируя эти сведения, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации "чушью" и неправдой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что в России не планируют объявлять всеобщую мобилизацию. Опроверг информацию и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул, что все эти сообщения являются провокацией и продиктованы "из-за океана".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

