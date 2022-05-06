Минкульт назвал "приказ" о мобилизации работников культуры фейком

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В министерстве культуры РФ назвали фейком сообщения о якобы приказе ведомства о предварительном бронировании ценных сотрудников учреждений культуры в условиях "грядущей всеобщей мобилизации", сообщает РИА Новости.
"Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее в телеграм-каналах распространили документ, якобы разосланный министерством, о том, что культурные учреждения должны подготовить списки "ценных сотрудников" и культурных деятелей для получения отсрочки.
Кроме того, в ряде СМИ появились сообщения, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию и войну с Украиной 9 мая. Комментируя эти сведения, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации "чушью" и неправдой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что в России не планируют объявлять всеобщую мобилизацию. Опроверг информацию и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул, что все эти сообщения являются провокацией и продиктованы "из-за океана".
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ российского лидера попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков опроверг сообщения о планах объявить мобилизацию в РФ 9 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: