Володин заявил, что в России не будут объявлять всеобщую мобилизацию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не планируют объявлять всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", – подчеркнул парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию в День Победы. Комментируя эти сведения, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации "чушью".

Опроверг информацию о введении военного положения в России и первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он подчеркнул, что все эти сообщения являются провокацией и продиктованы "из-за океана".

