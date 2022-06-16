Песков назвал фейками публикации о возможной мобилизации в РФ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Публикации западных СМИ о возможном объявлении дополнительного призыва в Вооруженные силы России являются лживыми вбросами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Комментируя распространение соответствующих слухов иностранными изданиями, представитель Кремля подчеркнул, что 17 июня во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию.
Ранее слухи о возможной мобилизации в России появлялись в мае. Зарубежные СМИ ожидали, что в День Победы Путин объявит в стране военное положение и мобилизацию. Тогда Песков назвал подобные домыслы чушью. Во время своего выступления 9 мая президент о призыве в войска не объявил.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Кремле заявили, что Путин не собирается вводить военное положение в РФ
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