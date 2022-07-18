Российские ракетные комплексы "Искандер" нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" нанесли несколько ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ракеты выпустили по целям, которые ранее обнаружили с помощью беспилотников.

Все боеприпасы легли точно в цель. Гражданские объекты остались без повреждений, сообщили в Минобороны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.