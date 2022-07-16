Все экспонаты музейного фонда России вернулись в страну – Швыдкой

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Все экспонаты российского музейного фонда вернули из-за рубежа. Об этом в беседе с "Интерфаксом" сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Все экспонаты, которые находились в музейном фонде Российской Федерации, из недружественных стран вернулись в Россию", – сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что за границей еще остаются предметы искусства из частных коллекций. Это связано с санкциями против их владельцев. В настоящее время идет работа по их возвращению.

Швыдкой также добавил, что российскими властями принято решение не вывозить из страны экспонаты музейного фонда до середины следующего года. Это сделано, чтобы избежать рисков как в плане логистики, так и страхования работ.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулись последние произведения искусства из фондов Эрмитажа, участвовавшие в европейских выставках. Речь идет о картине Тициана Вечеллио "Портрет молодой женщины" и полотне Джованни Кариани "Искушение".

