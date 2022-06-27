Русская культура является частью мировой, отменить ее невозможно – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала русскую культуру частью мировой, а попытки ее отмены в западных странах – бесполезными.
"Сегодня, к сожалению, ряд западных стран пытается отменить русскую культуру и российское искусство, но это глупая и бесполезная затея. Русские композиторы, писатели, художники являются частью мировой культуры. Отменить их невозможно, потому что это значит отменить часть себя", – отметила она на открытии выставки "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых" в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Ее слова приводит ТАСС.
Вице-премьер выразила надежду, что страны Европы очнутся от "антироссийского морока" и осознают невозможность отмены русской культуры.
Ранее сообщалось, что Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США.
В музее напомнили, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России. Делалось это из соображений безопасности и из-за высоких финансовых рисков.
В музее отметили, что 21 июня в Эрмитаж вернулись картины Тициана "Портрет молодой женщины" и Кариани "Искушение". Они являются последними произведениями из собрания музея, которые были планово возвращены с заграничной выставки.
Шедевры коллекции Морозовых вернулись в Россию
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