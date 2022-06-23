Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Эрмитаж введет годовой мораторий на выставки в Европе и США. Об этом сообщается на сайте музея.
В Эрмитаже напомнили, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России. Делалось это из соображений безопасности и из-за высоких финансовых рисков.
В музее отметили, что 21 июня в Эрмитаж вернулись картины Тициана "Портрет молодой женщины" и Кариани "Искушение". Они являются последними произведениями из собрания музея, которые были планово возвращены с заграничной выставки.
"Государственный Эрмитаж и лично генеральный директор Михаил Пиотровский выражают искреннюю признательность правительству РФ, министерству иностранных дел РФ, министерству культуры РФ и Федеральной таможенной службе за помощь в организации возвращения экспонатов", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что наряды разных исторических периодов и аксессуары будут представлены на фестивале "Модная столица". Площадки фестиваля будут открыты до 26 июня включительно в рамках Московской недели моды. Так, на Сретенском бульваре гости смогут увидеть древнерусский наряд и узнать о традициях на Руси после 988 года.
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