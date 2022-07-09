"Специальный репортаж": бесценный отдых

Отпуск в Сочи по цене Мальдив. Турфирмы предлагают путевки на курорты за сотни тысяч рублей, в то время как в социальных сетях регулярно появляются предложения в десятки раз выгоднее. Но что это: счастливые билеты или все-таки уловки мошенников? Специальный корреспондент Евгения Лебедева выяснила, можно ли этим летом отдохнуть бюджетно, а затем решила продавать прямо у метро туры, которых на самом деле нет. Сейчас вы узнаете, сколько наивных москвичей могли остаться этим летом без отдыха.

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".