Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала о ценах на летние путевки

Москва 24 запустила рубрику "Семь кругов Адлера". В ней телеканал рассказывает об особенностях отдыха на российском юге.

По словам туроператоров, жилье у Черного моря до конца лета найти почти невозможно. О стоимости проживания и тратах на курортах – в эфире телеканала Москва 24.