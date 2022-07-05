В ГД предложили ввести персональный кешбэк для регионов юга России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк предложил ввести персональный кешбэк для южных регионов РФ, столкнувшихся с потерями в туристической отрасли из-за ограничения пассажирского авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что сегодня в 11 основных туристических регионах юга России наблюдается не самая лучшая ситуация в данной сфере.
"Считаю необходимым предусмотреть действенные меры поддержки туристической отрасли в субъектах юга России, и в первую очередь – Крыма. Один из примеров – это персональный кешбэк для вышеуказанных регионов, в том числе для Крыма, который будет применен после восстановления полноценного транспортного сообщения", – заявил Черняк.
По его словам, возможные меры по преодолению данной ситуации обсуждались на расширенном заседании думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Черняк отметил, что план соответствующих мероприятий уже разработан Ростуризмом совместно с властями регионов. В настоящее время его согласуют с федеральными властями, в том числе обсуждается финансирование предложенных мер.
"Более точную информацию мы сможем сообщить, как только будет согласован перечень всей помощи, по каждому пункту, и соответствующего финансирования", – добавил депутат.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. В последний раз его продлили 5 июля.
По оценке главы Крыма Сергея Аксенова, туристический поток на полуостров из-за сложностей логистики в 2022 году может сократиться вдвое по сравнению с показателем 2021 годом.
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