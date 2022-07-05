Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России продлили до 12 июля. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последнее продлялось 28 июня.

Из-за ограничения перелетов Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Президент подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.

