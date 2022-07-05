Сочи стал главным местом притяжения российских туристов этим летом

Сочи этим летом стал главным местом притяжения туристов в России. В Крым и Анапу пока нельзя улететь, а альтернатив морского отдыха не так много.

Одна из главных статей расходов на отдыхе в Сочи – пляж, если у отеля нет собственного. Сколько стоит арендовать лежаки в Адлере?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.