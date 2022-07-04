Греция возобновила выдачу виз в России после технической приостановки

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Визовый и гражданский отделы генконсульства Греции в Москве возобновили работу после трехдневной технической приостановки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу греческого посольства в РФ.

"Да, (визовый отдел. – Прим. ред.) возобновил работу. Мы работаем как всегда", – заявила пресс-секретарь дипмиссии Деспина Николаиду.

По ее словам, ранее работа отделов была затруднена из-за депортации греческих дипломатов из России.

"Но сейчас все хорошо", – пояснила Николаиду.

27 июня МИД РФ объявил восемь греческих дипломатических сотрудников в РФ персонами нон грата в качестве ответной меры. Кроме того, посол Греции Екатерина Нассика была вызвана в министерство, где ей был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении РФ.