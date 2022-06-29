Бельгия приостанавливает в РФ выдачу туристических виз с 1 июля

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Бельгийское консульство в РФ с 1 июля не будет выдавать краткосрочные визы, включая туристические, сообщает АТОР со ссылкой на компанию-оператора визовых центров VFS Global.

"С 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать заявления только на студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи от заявителей, планирующих прибыть в страну до 31 августа", – говорится в сообщении.

Ранее Чехия приостановила выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии до марта 2023 года. Отмечалось, что Прага хочет оказать давление на власти этих стран, чтобы закончить военный конфликт.

Кроме того, до этого Великобритания отказала делегации РФ в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ. При этом делегация заранее запросила у руководства ассамблеи и МИД РФ гарантии выдачи виз для въезда на мероприятие с учетом того, что члены Федерального собрания включены в санкционные списки Великобритании.