Чехия приостановила выдачу виз гражданам РФ и Белоруссии

Чехия приостановила выдачу виз россиянам до марта 2023 года. Тоже самое касается и граждан Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Как отметили в МИД, все дело в Украине. Прага хочет оказать давление на власти России и Белоруссии, чтобы закончить военный конфликт.

Исключением в отказе в выдаче виз могут быть только гуманитарные случаи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

