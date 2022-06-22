СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву

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Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч человек. Об этом сообщил в статье для журнала Politico обозреватель Мэтью Карничниг.

Он отметил, что во время визита в литовскую столицу в начале месяца Шольц попытался продемонстрировать свою приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, однако вызвал лишь недоумение.

Шольц сказал репортерам, что Берлин будет двигаться по пути переброски в Литву "надежной боевой бригады", имея в виду размещение нескольких тысяч военнослужащих. Однако вскоре помощники канцлера ФРГ опровергли его высказывание. Они отметили, что Германия перебросит туда лишь штаб подразделения – около 50 человек.

Министерство обороны Литвы не раз заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. Командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, выделяемая Германией Литве бригада прибудет в страну не в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи российской армии в специальной военной операции на Украине вызывают разочарование. Литовский дипломат пояснил, что последние события в зоне боевых действий указывают на низкие шансы нанести Москве поражение.

Он также заявил, что Россия успешно противодействует западным санкциям, и, вероятно, сможет это делать в долгосрочной перспективе. Тогда, по мнению Ландсбергиса, ЕС находится "на очень опасной стадии геополитической реальности".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

