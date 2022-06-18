МО РФ показало работу зенитно-ракетных комплексов ОСА-АКМ.

В Минобороны РФ показали работу зенитно-ракетных комплексов ОСА-АКМ. Эти средства ПВО применяют для воздушной разведки: они быстро определяют координаты целей и уничтожают их.

Комплексы особенно эффективны против беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

