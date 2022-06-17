В Минобороны РФ сообщили об уничтожении штаба "Азова" в Харьковской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Штаб "Азова" в Харьковской области был уничтожен высокоточными ракетами ВС РФ, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов". Кроме того, в районах населенных пунктов Спорное и Выемка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", – отметил он.

Кроме того, за сутки поражены 18 районов сосредоточения войск и военной техники противника и 10 огневых позиций ВСУ, среди которых 6 батарей РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Зайцево, Курдюмовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино ДНР.

Ранее Игорь Конашенков сообщил, что системы ПВО РФ уничтожили самолет Су-25 ВСУ в районе Краснополья ДНР.

Кроме того, было перехвачено 12 снарядов РСЗО "Ураган" в районах города Донецка и населенных пунктов Горское и Васильевка ЛНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

