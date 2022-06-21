ВС РФ уничтожили на Украине 15 гаубиц М777

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ уничтожили на Украине американские и европейские гаубицы.

"Поступившие от США и европейских стран Украине 155-миллиметровые гаубицы М777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. Только за прошедшие сутки были уничтожены 15 единиц", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что боевая техника была ликвидирована, не успев сделать еще ни одного выстрела.

Ранее стало известно, что ВС РФ сбили самолет СУ-25 воздушных сил Украины в районе села Мазановка Харьковской области. Также были уничтожены 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Крутая Балка ДНР, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

