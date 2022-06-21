Российские ПВО сбили в Харьковской области украинский СУ-25 – МО РФ

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

ВС РФ сбили самолет СУ-25 Воздушных сил Украины в районе села Мазановка Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Также были уничтожены 19 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Крутая Балка ДНР, Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области.

"Кроме того, перехвачено пять тактических ракет "Точка-У", а также 30 реактивных снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Лозовского Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец, Александровка Донецкой Народной Республики, Долгенькое и Топольское Харьковской области", – отметили в ведомстве.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины развернули артиллерийскую батарею для провокационных обстрелов жилых кварталов Харькова, чтобы "обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям". По его словам, киевские власти намерены привлечь украинских и зарубежных представителей СМИ для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

