Росгвардия задержала подозреваемых в пособничестве ВСУ под Харьковом

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Росгвардейцы задержали под Харьковом четырех подозреваемых в пособничестве украинским военным, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В ходе адресных проверок в Изюмском районе Харьковской области спецназовцы Росгвардии задержали четырех подозреваемых в пособничестве ВСУ", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ходе досмотра у боевиков были найдены автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и свыше 500 патронов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что российские военные зачистили окрестности Лисичанска на Украине. По данным министерства обороны России, в окрестностях Днепропетровска удалось ударить по помещению штаба, где проходило совещание с участием командующих из украинской столицы.

Недалеко от Николаева были уничтожены десять американских гаубиц М777 и порядка 20 бронемашин. Также военным удалось ликвидировать скопления техники и националистов в Максимильяновке и Авдеевке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

