В МО РФ заявили о зачистке окрестностей Лисичанска на Украине

Вооруженные силы России зачистили окрестности Лисичанска на Украине. ВСУ отступили из района, бросив тяжелое вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



По данным министерства, в окрестностях Днепропетровска удалось поразить помещение штаба, где проходило совещание с участием командующих из Киева. Недалеко от Николаева уничтожены десять американских гаубиц М777 и около 20 бронемашин. Также за сутки ликвидированы скопления техники и живой силы боевиков в Максимильяновке и Авдеевке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

