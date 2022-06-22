Россиянам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз

Россиянам не дают шенгенские визы под благовидным предлогом, пишут пользователи соцсетей. В посольствах предупреждают, что из-за огромного наплыва желающих возможны длительные задержки при рассмотрении и оформлении.

О том, какие страны чаще отказывают россиянам, а куда шенген получить проще, – в эфире телеканала Москва 24.

