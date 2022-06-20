Власти предоставят матпомощь пострадавшим от пожаров россиянам до 1 июля

Фото: ТАСС/АДмитрий Рогулин
Владимир Путин дал поручение предоставить до 1 июля матпомощь пострадавшим от пожаров в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Высшим должностным лицам Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей до 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров", – отмечается в документе.
Согласно указу, в случае нехватки в бюджете регионов средств на это может быть направлена в кабмин РФ просьба о предоставлении трансфертов из федеральной казны.
Кроме того, российский лидер дал поручение кабмину и Центробанку до осени провести работу над изменением условий кредитов пострадавшим. При этом страховые организации должны ускорить выплату средств по договорам страхования, сократив список необходимых документов и сделав проще схемы их представления.
До 1 октября, согласно указу президента РФ, главы Красноярского края, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей должны оценить ущерб, причиненный жилым строениям, объектам социальной и другой инфраструктуры, и направить предложения об осуществлении компенсации из бюджета.
До 15 ноября президент поручил закончить неотложные работы в пострадавших от пожаров городах, а также закрыть вопросы с жильем. Работы должны быть в первую очередь закончены на объектах социальной, инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.
Из указа следует, что также необходимо за короткий срок определить источники финансирования этих работ и направить средства.
Ранее сообщалось, что в РФ на сегодняшний день бушуют 54 лесных пожара на площади около 40 тысяч гектаров. В настоящее время достаточно осложнилась ситуация на Чукотке. Наибольшее число возгораний – в Якутии.
С огнем борются около 1 400 человек, задействованы 28 воздушных судов на тушении и 86 – на мониторинге обстановки. В четырех субъектах страны введен режим ЧС.
В России бушуют 54 лесных пожара на площади почти 40 тысяч гектаров
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