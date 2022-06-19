В России бушуют 54 лесных пожара на площади почти 40 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 13 очагов в регионах. Сложнее всего сейчас на Чукотке. Наибольшее число возгораний в Якутии. С огнем борются около 1 400 человек, задействованы 28 воздушных судов на тушении и 86 – на мониторинге обстановки. В четырех субъектах России введен режим чрезвычайной ситуации.

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