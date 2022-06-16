Один человек пострадал после падения легкомоторного самолета в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Одного человека госпитализировали в результате падения легкомоторного самолета в Ялуторовске Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

О падении одноместного самолета стало известно в 09:37 (07:37 по московскому времени). По данным министерства, транспорт вылетел с аэродрома Пустошкино.

"Сотрудники МЧС провели деблокирование пилота из корпуса воздушного судна и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован с различными травмами", – говорится в сообщении.

На место направили две единицы техники и семерых сотрудников пожарно-спасательного отряда. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Колорадо. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены. Причина происшествия пока неизвестна, ведется следствие.

