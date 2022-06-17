Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что летчик выжил, успев катапультироваться.

Происшествие случилось в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет упал из-за того, что зацепил линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в Ялуторовске Тюменской области. В результате был госпитализирован один человек. О падении одноместного самолета стало известно в 09:37 (07:37 по московскому времени). По данным министерства, транспорт вылетел с аэродрома Пустошкино.

