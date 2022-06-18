В ДНР заявили о гибели пяти человек при обстреле Донецка

В ДНР заявили, что пять человек погибли при обстрелах Донецка в субботу, еще 15 ранены.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что крупные российские банки намерены зайти в регион.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сказал, что спутники РФ могут наблюдать за территорией Украины.

