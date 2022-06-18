Свыше 30 человек стали жертвами наводнений в Индии

Более 30 человек стали жертвами наводнений на северо-востоке Индии. На страну обрушились проливные дожди.

В результате поднялся уровень воды в реке Брахмапутра и ее притоках. Это привело к затоплению более чем трех тысяч деревень и сходу оползней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

