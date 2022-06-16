Крупное ДТП произошло на Пятницком шоссе в Московской области

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Фото: depositphotos/annavaczi
Пять машин столкнулись на Пятницком шоссе в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
Авария произошла около 07:00 на 25-м километре Пятницкого шоссе.
"Предварительно установлено, что водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с четырьмя транспортными средствами", – говорится в сообщении.
В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение с телесными повреждениями.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на МКАД у развязки с Каширским шоссе. Все произошло на внутренней стороне 24-го километра МКАД. Из-за этого были перекрыты две полосы из шести.
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