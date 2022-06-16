Три автомобиля столкнулись на трассе М-5

На трассе М-5 на полосе в сторону Москвы произошла авария с участием трех автомобилей. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

Обе легковые машины сильно повреждены. Движения в районе происшествия практически нет, аварию можно объехать только по одной полосе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.