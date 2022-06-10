Названа стоимость отдыха в отелях Краснодарского края

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

Стоимость путевки в Краснодарский край на двоих оценивается от 30 тысяч рублей. В данный пакет входит недельный отдых и бесплатный завтрак. Если туристы хотят тариф "все включено", то заплатить придется от 50 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.