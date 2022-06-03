Такси и грузовик столкнулись около ТРЦ "Саларис"

В Москве возле ТРЦ "Саларис" столкнулись такси и автоцистерна. В результате ДТП большегруз перевернулся.

В районе аварии сформировался затор. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.