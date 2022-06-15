Авария с участием 4 автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

На выезде из Лефортовского тоннеля на ТТК столкнулись четыре машины. Судя по кадрам, авария не очень серьезная. Никто сильно не пострадал.

Автомобили перекрыли две левых полосы, поэтому там образовался длинный затор. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

