"Рейд": дежурство с сотрудниками соцпатруля

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками социального патруля.

Ведущий Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй. Вместе с сотрудниками он отреагировал на несколько вызовов и помог гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также людям без определенного места жительства.