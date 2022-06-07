ТЦ "Шоколад" эвакуировали в Реутове

В Реутове эвакуировали торговый центр "Шоколад". Кадры с места событий прислали телезрители.

Сотрудников и посетителей вывели на улицу. Кто-то дожидается окончания работ оперативных служб на солнце, другие заняли места в тени.

Вокруг здания растянули полосатую ленту, подходить близко запретили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

