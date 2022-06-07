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Утечка сжиженного газа произошла на заводе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел на территории ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод", который находится в селе Лопатино Волжского района.

"Погибших и пострадавших нет. Аварийной бригадой проводятся работы по выжиганию продукта. <...> В случае необходимости, для эвакуации населения из Лопатино подготовлены три пункта временного размещения", – говорится в сообщении.

В ликвидации последствий задействованы 58 человек и 13 единиц техники. В районе ЧП проведены замеры воздуха. По данным ведомства, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ступине произошел взрыв газа. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия погибли шесть человек, включая троих детей. Еще 20 человек пострадали.