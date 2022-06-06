"Московский патруль": суд арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Одинцове

Одинцовский городской суд отправил под арест подростка, которого обвиняют в убийстве 17-летней дочери заместителя министра по строительству Московской области Марата Сибатулина.

Происшествие случилось у полуразрушенного и заброшенного дома под селом Ромашково. Девушка отдыхала со своими одноклассниками, среди которых был подозреваемый. Когда пара осталась наедине, между ними произошел конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

