"Московский патруль": учения Росгвардии прошли в Подмосковье

На военном полигоне в Подмосковной Балашихе у бойцов прошли учения максимально приближенные к боевым. Штурм под взрывы и стрельба из окопов – военнослужащие оттачивают каждое действие до автоматизма.

Что из себя представляет огненно-штурмовая полоса? И почему нет права на ошибку? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.