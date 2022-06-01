Военные РФ уничтожили около 30 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего за сутки поражены более 900 целей, в том числе 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей и 623 района сосредоточения живой силы и военной техники. Оперативно-тактическая авиация уничтожила 61 район сосредоточения силы.

"Всего в результате ударов авиации уничтожены более 140 националистов, а также девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", – рассказал Конашенков.

Помимо этого, средствами ПВО были сбиты самолет Су-25, вертолет Ми-8, две ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч", семь беспилотников, уничтожены 200 националистов, 24 единицы вооружения, включая батарею гаубиц М777, орудие 2С7 "Пион", боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 185 самолетов, 129 вертолетов, 1 077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3 363 танка и другие боевые бронированные машины, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1 744 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 329 единиц специальной военной автомобильной техники", – заключил представитель Минобороны.

Ранее российские военные в ходе обследования подземных сооружений "Азовстали" обнаружили изотермический фургон, в котором находились 152 тела погибших военных Украины. Также в ходе обследования саперы выявили четыре мины, установленные под телами погибших. Совокупная масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения тел.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

